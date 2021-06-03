«Газпром» и «ЛУКОЙЛ» создадут совместное предприятие в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
«ЛУКОЙЛ» и «Газпром нефть» планируют создать совместное предприятие на Ямале Фото:

«ЛУКОЙЛ» обсуждает с «Газпром нефтью» возможность создания совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом журналистам сообщил глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.

«ЛУКОЙЛ ведет консультации с «Газпром нефтью» о партнерстве в рамках «Меретояханефтегаз», — сообщил корреспондент «Коммерсанта» с площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2021. Речь идет о Меретояхинском, Тазовском, Северо-Самбургском нефтяных месторождениях и двух Западно-Юбилейных участках на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы «Меретояханефтегаз» оцениваются в 1,1 млрд тонн нефти.

Ранее концерн Shell в одностороннем порядке прервал подготовку к созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза». Однако позже глава Shell в России Седерик Кремерс заявил журналистам, что компания может вернуться к обсуждению сделки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...