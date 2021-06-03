«ЛУКОЙЛ» обсуждает с «Газпром нефтью» возможность создания совместного предприятия в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом журналистам сообщил глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.
«ЛУКОЙЛ ведет консультации с «Газпром нефтью» о партнерстве в рамках «Меретояханефтегаз», — сообщил корреспондент «Коммерсанта» с площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2021. Речь идет о Меретояхинском, Тазовском, Северо-Самбургском нефтяных месторождениях и двух Западно-Юбилейных участках на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы «Меретояханефтегаз» оцениваются в 1,1 млрд тонн нефти.
Ранее концерн Shell в одностороннем порядке прервал подготовку к созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаза». Однако позже глава Shell в России Седерик Кремерс заявил журналистам, что компания может вернуться к обсуждению сделки.