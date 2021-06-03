Неизвестные украли деньги и ценные картины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные обокрали элитную квартиру экс-депутата и певицы Марии Максаковой. По ее словам, ущерб приближается к 30 миллионам рублей.

«В местном сейфе находилось 40 тысяч евро и еще 50 тысяч долларов. Все деньги воры забрали с собой. Кроме того, они вынесли из апартаментов и ценные картины. Общая стоимость украденной живописи составляет 300 тысяч долларов. В переводе на рубли сумма ущерба получается просто космической — 29,2 миллиона», — передает слова певицы «Пятый канал».

Она отметила, что последний раз похищенное имущество видела около трех лет назад. После этого у нее не было времени следить за состоянием квартиры. Также оказалось, что жильцы не платили за коммунальные услуги. В итоге певица должна заплатить около 300 тысяч рублей.

В январе в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Максова сообщила, что тайно вернулась в Россию из Украины. В РФ экс-депутат успела устроить скандал в эфире федерального шоу. Позже выяснилось, что она вернулась для борьбы за недвижимость, в частности — за московскую квартиру.