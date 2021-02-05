Максакова поругалась с одним из приглашенных экспертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова, которая тайно вернулась в Россию, устроила скандал на «Первом канале». Она поругалась с одним из приглашенных экспертов.

Максакова стала главной героиней выпуска «Пусть говорят», который был посвящен сложным отношениям с ее родственниками. Певица сравнила возвращение в РФ с выходом из комы и нелестно высказалась о своей матери Людмиле. По словам певицы, мать считает ее предательницей и не общается с ней. При этом с ее бывшим мужем артистка поддерживает нормальные отношения.

Полковник и директор Университета имени Витте Галина Запорожцева раскритиковала Максакову. Она заявила, что у певицы «духовно-нравственная инвалидность». «В основном это изучает православная психология. Вы — человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль мамы, ни боль детей. Это и есть инвалидность», — сказала Запорожцева. В ответ на это Максакова начала ругаться. «А мою боль кто-то здесь слышит? Может, у них убили мужа в самом расцвете сил? Я уйду отсюда. Это невыносимо! Это вы моральный урод, а не я!» — выкрикнула оперная певица и собралась уходить, однако ведущий программы Дмитрий Борисов вернул ее.

Артистка с 2016 года живет и работает в Киеве, напоминает телеканал 360. Она уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева. После этого певица хотела переехать в США. Там она собиралась выступать на лучших концертных площадках планеты. Ранее в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Максова сообщила, что тайно вернулась в Россию. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что певицу использовали на Украине.

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