05 февраля 2021

СМИ раскрыли, зачем экс-депутат Госдумы Максакова вернулась в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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СМИ раскрыли причину возвращения Максаковой в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова тайно вернулась в Россию для борьбы за недвижимость. Об этом заявили авторы программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Причиной возвращения в Россию стала вовсе не пробудившаяся тоска по родине, а судебные тяжбы по разделу московской квартиры», — сообщили в эфире программы.

Максакова уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева. После этого певица хотела переехать в США. Там она собиралась выступать на лучших концертных площадках планеты. В январе в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ Максова сообщила, что тайно вернулась в РФ. Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что певицу использовали на Украине. После возвращения экс-депутат успела устроить скандал в эфире федерального шоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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