Юрист раскрыл стоимость оформления «гаражной амнистии»

С 1 сентября россияне получат возможность узаконить свое право собственности на капитальные гаражи по «гаражной амнистии». Стоить оформление документов будет не более 10 тысяч рублей, рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.
«Переоформление в собственность будет стоить не более 10 тысяч рублей. <…> плата будет взиматься за подготовку техплана объекта капитального строительства и подготовку кадастрового плана земельного участка», — цитирует эксперта
Закон об упрощенной процедуре оформления в собственность гаражей и землю под ними Госдума приняла в марте. Один из авторов документа, депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал, какие виды гаражей под «амнистию» не подпадут.
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