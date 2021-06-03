03 июня 2021

Юрист раскрыл стоимость оформления «гаражной амнистии»

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , снег, зима, гаражи, гаражный комплекс
Стоимость оформления документов на гараж не превысит 10 тысяч рублей Фото:

С 1 сентября россияне получат возможность узаконить свое право собственности на капитальные гаражи по «гаражной амнистии». Стоить оформление документов будет не более 10 тысяч рублей, рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Переоформление в собственность будет стоить не более 10 тысяч рублей. <…> плата будет взиматься за подготовку техплана объекта капитального строительства и подготовку кадастрового плана земельного участка», — цитирует эксперта Life. Кадастровые работы могут стоить даже дешевле, уточнил Уткин, ведь план будут составлять на весь кооператив, а не на каждый отдельный гараж. Ветеранам, пенсионерам и другим льготникам будут предоставляться преференции, считает юрист.

Закон об упрощенной процедуре оформления в собственность гаражей и землю под ними Госдума приняла в марте. Один из авторов документа, депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал, какие виды гаражей под «амнистию» не подпадут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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