Депутат Госдумы: какие объекты не попадут под «гаражную амнистию»

Предполагается, что «Гаражная амнистия» будет работать до 1 марта 2026 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии», который упростит и удешевит процедуру оформления в собственность гаражей и землю под ними, не коснется так называемых «ракушек» — разборных гаражей. Как пояснил депутат Госдумы, один из авторов документа Павел Крашенинников, изменения будут направлены только на капитальные строения: «Это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект».

По задумке авторов законопроекта, изменения защитят права жителей на землю под капитальными гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести, а участок отдать под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли изымаются для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве автодорог.

Для подтверждения права собственности подойдет любой документ: справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Регионы смогут самостоятельно дополнять список необходимых бумаг. Предполагается, что «гаражная амнистия» будет работать до 1 марта 2026 года.

В Курганской области права оформлены на 27 тысяч из 70 тысяч гаражей Фото: пресс-служба «Единой России»

Профильные объединения и ведомства уже поддержали «гаражную амнистию». «С одной стороны, мы должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить. А с другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой», — сказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов подчеркнул: «Важно, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны».

Идею одобряют и в регионах. Руководитель фракции «Единой России» в ямальском заксобрании Виктор Казарин считает, что «инициатива позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними». «Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе 195 гаражных кооперативов. Из них в установленном порядке правоустанавливающие документы оформлены на 35% гаражей», — сказал Казарин.

На Ямале права оформлены только на 35% гаражей Фото: пресс-служба «Единой России»

«В Курганской области количество объектов гаражного назначения, поставленных на государственный кадастровый учет, составляет более 70 тысяч, а зарегистрированы права лишь на 27 тысяч. Новый законопроект призван решить все проблемные вопросы: урегулировать правовой статус и деятельность гаражных и гаражно-строительных кооперативов, упростить оформление прав на объекты гаражного назначения», — добавил председатель курганской облдумы Дмитрий Фролов.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года. Кроме нового порядка оформления прав на недвижимость в документе появятся нормы, касающиеся оформления гаражей и земли в наследство. Также в проекте будут предусмотрены дополнительные возможности для инвалидов. Им будет дан приоритет на использование земельного участка для размещения гаража. Кроме того, законопроект установит, как определять места для автомобилей инвалидов на стоянках у дома.