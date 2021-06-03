При помощи mapping-технологий и 40-метрового изогнутого экрана посетители увидят, как была устроена жизнь средневекового города Фото: фонд святой Екатерины

Музейное пространство с использованием ультрасовременных технологий полного погружения и виртуальных игровых методик создали в Екатеринбурге. 11 июня в столице Урала откроется экспозиция «Александр Невский. Судьба России», построенная на концепции обучения с помощью развлечений, сообщили в пресс-службе фонда Святой Екатерины, по инициативе которого создан проект.

«Это уникальный проект, и он точно может стать одной из главных туристических точек города. Те эмоции, которые посетитель испытает во время экскурсии, невозможно получить где-то еще. Яркая и понятная история о личности Александра Невского и становлении России, рассказанная при помощи самых современных технологий, не оставит равнодушным никого», — сообщил директор фонда Александр Андреев.

Масштабный проект в парке «Россия — моя история» реализуется по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. На 800 квадратных метрах авторы объединили иммерсивные и игровые технологии погружения, голографические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность.

Пространство состоит из нескольких залов, каждый из которых постепенно раскрывает роль Александра Невского в русской истории. У гостей будет возможность пройтись по улицам Великого Новгорода, воссозданных в масштабе видеопроекциями, заглянуть в дома и услышать звон вечевого колокола. Это же оборудование, но вкупе с голографическим трехмерным театром воссоздаст знаменитую Битву на Неве, а по ходу маршрута будут работать виртуальные зоны стрельбы из лука и сражений на мечах. Самой насыщенной на инновации площадкой станет зона Ледового побоища. Здесь будет использоваться технология прямого взаимодействия на все чувства человека, благодаря чему гости станут непосредственными участниками событий того времени.

В 2021 году в России проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В пресс-службе фонда сообщили, что уральская экспозиция станет серьезным вкладом в сохранение значимости Александра Невского для страны.