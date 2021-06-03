В Ирбите многие дома нуждаются в ремонте (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация города Ирбит Свердловской области не может найти средства на капитальный ремонт двухэтажки, которая была построена 85 лет назад. Чиновники уверяют, что в «муниципальном котле» нет денег. Тем временем люди опасаются за свои жизни, рассказала URA.RU жительница дома Анастасия Воложанина.

«Наш подъезд падает: отслаиваются кирпичи, из щели видно улицу. Пара-тройка дождей, одна гроза — и все, дома не будет, — считает Анастасия. — Я прошла все инстанции, писала от управляющей компании до губернатора — результату ноль. Нам страшно оставаться в своих квартирах!».

Двухэтажный восьмиквартирный дом № 73 на улице Пролетарская был построен в 1936 году. Капремонт в нем ожидали в 2018 году, но администрация перенесла срок на 2020-й. Однако и в прошлом году ремонт не состоялся — теперь его планируют сделать в 2023 году. Как пояснили URA.RU в региональном Фонде капитального ремонта, такие сроки перед ними поставила администрация Ирбита. «Муниципалитеты сами формируют краткосрочные планы, а мы только исполняем программы», — подчеркнули в фонде.

«В городе нет „муниципального котла“, нет финансирования, — в свою очередь, объяснили в отделе городского хозяйства администрации Ирбита. — Многие дома ушли на спецсчета, забрали из общего котла свои накопления, а на те дома, что остались у регионального оператора, денег нет». При этом работники отдела признались, что особой надежды, что через два года в двухэтажке пройдет капремонт, тоже нет: «У нас уже с 2019 года дома не ремонтируются, и до 2023 года мы в минусе».

В управляющей компании «Южилкомплекс», обслуживающей постройку, заявили, что стараются помогать жильцам. Представители ЖКХ признают, что опасения людей за свою жизнь небеспочвенны. «Конечно, дом достаточно опасен. Есть вероятность, что ситуация будет усугубляться, — говорит замдиректора по производственным вопросам УК Станислав Бархатов. — Мы прорабатываем решение, как стянуть эту конструкцию, не дать ей разрушаться, чтобы не рухнула стена. Одновременно мы готовим документы в администрацию, чтобы сдвинуть сроки капитального ремонта».