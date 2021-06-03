При входе в детский сад пострадал человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У центрального входа в детский сад «Виниклюзия» в Новом Уренгое отсутствует асфальтное покрытие, из-за этого одна из мам подвернула там ногу и получила травму. Происшествие обсуждают местные жители в соцсетях.

«На входе на территорию детского сада „Виниклюзия“ на засыпанной камнями площадке, одна из мам сломала ногу, это недопустимо. Прошу вас проложить твердое покрытие перед входом», — пишет пользователь Танечка Пушкарь в социальной сети «ВКонтакте», в группе «ЧП ДТП Новый Уренгой».

Мэрия отметила, что в ближайшее время запланирован капитальный ремонт прилегающей территории к детсаду. Также в администрации подтвердили факт того, что женщина действительно получила травму из-за отсутствия покрытия при входе в сад. «Выяснилось, что женщина подвернула ногу, обратилась в центральную городскую больницу, где ей оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Информация о переломе ноги не подтвердилась», — говорится в сообщении администрации.

Люди не понимают, почему детсад приняли изначально недоработанным. «Возникает вопрос, почему это не сделалось ранее, когда сдавался сад, как принимали объект? Или нужно довести до случая и потом только начать делать», — недоумевает Пушкарь. Также пользователи отмечают, что в первую очередь это небезопасно для детей: «Где сломал ногу взрослый человек, ребенок свернет себе шею», — пишет пользователь, зарегистрированный под именем Максим Олегович.

Обеспокоенных жителей не устроил ответ администрации — они требуют, чтобы мэрия назвала конкретные даты начала ремонта. Получить оперативный комментарий у властей Нового Уренгоя не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что прохожая ситуация с детским садом произошла в Салехарде. Там приняли здание без облагороженной прилегающей территории. Родители с детьми вынуждены перебегать через проезжую часть в неположенном месте и идти по дороге из-за отсутствия тротуара.

Центральный вход в детский сад «Винклюзия» Новый Уренгой Танечка Пушкарь