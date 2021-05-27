Жители Салехарда лезут через забор, чтобы попасть в новый детсад

В ЯНАО к новому детсаду не сделали безопасную дорогу Фото: Илья Московец © URA.RU

Возле нового детского сада «Морошка» в Салехарде (ЯНАО) нет безопасного пешеходного перехода. Родителям с детьми приходится лезть через забор или идти по проезжей части. На проблему в соцсетях пожаловались местные жители. Они считают, что в проблеме виноваты подчиненные мэра Салехарда Алексея Титовского, которые не отследили, что тротуары и переходы не были обустроены к открытию детсада.

«Чтобы пройти к детскому саду, приходится переходить дорогу в неположенном месте и идти по проезжей части. Некоторые перелезают через ограждения, также в неположенном месте», — пишет местный житель в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Подслушано в Салехарде». Многие горожане поддержали родителей. «Уважаемая администрация! Сделайте, пожалуйста, пешеходную линию для детей и их родителей», — написал Александр Уфимцев.

В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что о проблеме знают и сделают пешеходный переход у детского сада в конце лета. «Тротуар будет построен от конечной остановки на улице Игарской до детского сада в августе—сентябре», — добавили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде дети посещают опасные детсады. Два здания, износ которых оставил 100 процентов, продолжают принимать воспитанников, однако в ближайшее время детсады обещают снести.