В Тюмени ищут свидетелей убийства 17-летней девушки

По подозрению в убийстве девушки задержан ее молодой человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Родные 17-летней жительницы Тюмени, скоропостижно скончавшейся в конце мая, просят горожан помочь следствию. Об этом в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» написала одна из пользователей. По данным следственного комитета, к преступлению причастен парень погибшей.

«В ночь с 30 на 31 мая на Геологоразведчиков,6 произошла трагедия. Избили мою 17-летнюю дочь, и выбросили с четвертого этажа. Она скончалась в скорой. Огромная просьба откликнуться тех, кто что-то знает или слышал», — написала в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь Галина Терентьева.

В комментариях к записи появилась дополнительная информация о преступлении. Так, по версии родных и знакомых погибшей, виновным является бывший молодой человек девушки. Якобы он поднимал на нее руку, и не смог простить тюменке решения о разрыве отношений.

Версию частично подтвердили в следственном комитете области. «31 мая в автомобиле скорой помощи, в результате многочисленных травм скончалась 17-летняя девушка. По версии следствия, их она получила в результате конфликта с мужчиной 1996 года рождения. Молодой человек потерпевшей задержан, ему предъявлено обвинение, он находится под стражей», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного комитета по региону.