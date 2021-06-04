Опубликованы письма близких соратников Навального

В переписках Илья Яшин и Леонид Волков обсуждают других оппозиционеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В интернете обнародовали переписки главы Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера Ильи Яшина. Оказались слиты как рабочие и личные чаты депутата, так и его общение с руководителем предвыборного штаба Алексея Навального Леонидом Волковым.

В частности, на ресурсе 2ch.hk обнаружилась переписка, где Яшин и Волков обсуждают других оппозиционеров и политических деятелей — например, удивляются задержанию председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова или критикуют общественника и директора фонда «Городские проекты» Максима Каца. Также в одной из переписок Волков просит депутата не ретвитить в своем twitter-аккаунте украинских ботов, которые «в нужные моменты мочат» российских оппозиционеров «за нерешительность».

Среди сообщений также обнаружены письма от зарубежных журналистов, которые просят Яшина прокомментировать отравление или арест Алексея Навального и политическую ситуацию в России. Депутат и сам связывался со СМИ — в интернете обнаружилось его письмо к изданию «Афиша», в котором Яшин просит объяснить, почему был опубликован материал, в котором его обвиняет в изнасиловании «некая дама».

Занимателен и отзыв Яшина, в котором он жалуется на то, что его обсчитали на 50 и 20 рублей в одном из продуктовых магазинов. Депутат говорит о том, что оставил соответствующую запись в «Книге жалоб и предложений», а также грозится написать обращение в районный совет депутатов и Роспотребнадзор.

В марте Илья Яшин был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа. Всего на мероприятии было задержано около 200 человек, в их числе экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и оппозиционер Илья Яшин, сообщает «Национальная служба новостей».

В феврале Леонид Волков был заочно арестован Басманным судом Москвы по подозрению в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Главу предвыборного штаба Навального объявили в международный розыск, пишет РАПСИ.