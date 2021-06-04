Евгений Куйвашев получил наставления от лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не узнал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и его первого зама Александра Высокинского. Встреча политиков состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и попала на видео, которое оказалось в распоряжении URA.RU.

На кадрах видно, как в кулуарах форума Жириновский с компаньонами подходит к свердловской делегации. С ним здороваются Куйвашев и Высокинский. «А вы [кто]?» — спрашивает Жириновский у Куйвашева. «Губернатор», — отвечает тот. «Тоже свердловский? А как так — два губернатора? А он кто?» — удивляется лидер ЛДПР, показывая на Высокинского, которого сначала принял за главу региона. Поведение Жириновского вызвало улыбки и смех всех очевидцев.

После знакомства глава партии поинтересовался у Куйвашева, почему на Урале у ЛДПР слабые позиции. «Надо усиливать. Везде ЛДПР сильнее, чем на Урале», — возмутился Жириновский. «Надо работать», — с улыбкой ответил ему губернатор. «Работают день и ночь! Не давите! Президент вас об этом не просит. Он ждет честные выборы — „Единую Россию“ и ЛДПР. Остальных всех выметай! Это правильный подход, понимаешь?» — заключил Жириновский, развернулся и ушел.

Губернатор Евгений Куйвашев приехал на ПМЭФ в четверг, 3 июня. Источники URA.RU сообщали, что ради этого он отменил запланированное заседание свердловского правительства. На форуме глава региона объявил, что в Екатеринбурге начнется строительство «второго» Академического района.