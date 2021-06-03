Куйвашев одобрил строительство «второго» Академического района

Евгений Куйвашев считает, что в новом районе Екатеринбурга смогут жить 290 тысяч екатеринбуржцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с представителем группы компаний «КОРТРОС» о строительстве в Екатеринбурге нового жилого кластера на юго-востоке от Академического микрорайона. Об этом глава региона рассказал во время Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня на ПМЭФ-2021 мы договорились с группой компаний КОРТРОС о развитии территории, примыкающей к Академическому району», — написал Куйвашев в Instagram. Он отметил, что застройку планируется вести с восточной и юго-восточной стороны Академического микрорайона.

Куйвашев рассказал, что эти территории могут претендовать на статус «второго Академического». Согласно планам губернатора, в новом жилом кластере смогут жить 290 тысяч екатеринбуржцев. Более того, глава региона считает, что в ближайшие 20 лет размеры Екатеринбурга могут увеличиться на 30%. Он допустил, что в городе будут жить почти два миллиона человек.

Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина в разговоре с URA.RU пояснила слова Куйвашева. «Подписано рамочное соглашение, которым закреплены намерения компании комплексно подойти к созданию нового жилого района», — рассказала она, отмечая, что при строительстве будет учтены в том числе транспортные вопросы.

Также Шкерина рассказала, что строительство нового района может занять много времени. «Речь может идти о десятке или десятках лет», — подчеркнула она.

Академический микрорайон обретет статус района с 1 октября 2021 года. Соответствующие изменения будут внесены в устав города Екатеринбурга.