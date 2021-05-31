Свердловский губернатор готовится к встрече с Путиным

Евгений Куйвашев поедет на ПМЭФ, где ждут Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июня вылетит на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором ждут президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона.

«В четверг губернатор вылетит в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Там он будет два дня», — поделился собеседник агентства. Перед отъездом на форум губернатор проведет заседание областного правительства. В начале недели, 31 мая и 1 июня, глава региона будет работать в Москве. В Свердловской области запланированы мероприятия ко Дню защиты детей.

ПМЭФ пройдет с 3 по 5 июня в Санкт-Петербурге. 4 июня ожидается выступление Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял URA.RU, что губернаторы должны использовать форум для привлечения инвестиций. На ПМЭФ приедут главы всех регионов РФ, а также представители крупных международных и российских компаний.