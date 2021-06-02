Куйвашев отменил заседание правительства ради встречи с Путиным

Евгений Куйвашев отправится в Санкт-Петербург вместо заседания свердловского правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил запланированное заседание правительства из-за поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где будет президент России Владимир Путин. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к региональному правительству.

«Отменили заседание правительства», — рассказал источник. По его словам, это связано с тем, что Куйвашев вместо заседания отправится на форум в Санкт-Петербург.

Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о его поездке на форум. «Куйвашев примет участие в ПМЭФ-2021. В программе главы региона — ряд подписаний соглашений и переговоров на полях форума», — рассказала она.

Согласно сообщению источников, свердловский губернатор пробудет на ПМЭФ два дня. Это же мероприятие посетит Путин. Президент России должен появиться на форуме 4 июня. Ранее собеседники URA.RU рассказали, что Куйвашев не станет пропускать заседание регионального правительства. По версии источника, губернатор должен был отправиться на форум после него.

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. В форуме участвуют главы регионов и представители крупных компаний.