В Пермском аэропорту задерживают несколько рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В международном аэропорту «Пермь» задерживают вылеты рейсов в Шарджу, Новосибирск, Симферополь и Москву. Об этом сообщает информационное онлайн-табло на сайте международного аэропорта Пермь и telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«4 июня, пятница, прилет: Шарджа 13:35 — 16:17, задерживается; Новосибирск 16:00 — 17:00 задерживается; Симферополь 16:10 — 19:14, задерживается; Москва 19:10 — 20:15, задерживается», — сообщается на сайте.

Также Уральская транспортная прокуратура в своем телеграмм-канале сообщает о задержке вылетов в Шарджу. Надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль и говорит о задержке рейса на четыре часа.