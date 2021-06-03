03 июня 2021
02 июня 2021

В Перми идет массовая задержка рейсов. Подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
В Пермском аэропорту задерживают несколько рейсов Фото:

В международном аэропорту «Пермь» задерживают вылеты рейсов в Шарджу, Новосибирск, Симферополь и Москву. Об этом сообщает информационное онлайн-табло на сайте международного аэропорта Пермь и telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«4 июня, пятница, прилет: Шарджа 13:35 — 16:17, задерживается; Новосибирск 16:00 — 17:00 задерживается; Симферополь 16:10 — 19:14, задерживается; Москва 19:10 — 20:15, задерживается», — сообщается на сайте.

Также Уральская транспортная прокуратура в своем телеграмм-канале сообщает о задержке вылетов в Шарджу. Надзорное ведомство взяло ситуацию под свой контроль и говорит о задержке рейса на четыре часа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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