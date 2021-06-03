С курганского сторонника Навального требуют взыскать 1,75 млн руб.

С Алексея Шварца (слева) требуют взыскать 1,75 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главы Катайского и Кетовского районов Курганской области Глеб Морозов и Сергей Дудин и экс-мэр Шадринска Виктор Ермишкин требуют взыскать 1,75 млн рублей за моральный вред с бывшего координатора местного штаба Алексея Навального (штаб признан в России экстремистской организацией) Алексея Шварца. Об этом 4 июня Шварц сообщил в своем Instagram.

«Чиновники <…> хотят взыскать с меня себе „пенсии“ в сумме на 1 750 000 рублей», — написал Шварц. В январе он опубликовал запись с разговорами чиновников про голосование по поправкам в Конституцию. К посту он приложил копии исковых заявлений чиновников. «Ввиду незаконных действий Шварц А.М., повлекших нарушение тайны моих телефонных переговоров, я испытал нравственные страдания. Осуществив звонок на мой телефон Шварц А.М., представился другим лицом, записал наш разговор и выложил его в интернет, вырвав фразы и преподнеся их в ином контексте», — указано в заявлениях Морозова и Ермишкина.

Схожая формулировка указана в заявлении Дудина. В документах написано, что Морозов и Ермишкин оценили компенсацию, нанесенного морального вреда в 500 тысяч рублей, Дудин — в 750 тысяч рублей.

В приемной администрации Катайского района URA.RU ответили, что Морозов находится в Кургане. По словам представителей администрации Кетовского района, Дудин общается только по мобильному телефону, но его номер назвать не смогли. Ермишкин не ответил на звонок корреспондента.