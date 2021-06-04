Путин выступил за дальнейшую приватизацию в России

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что в России развивается приватизация Фото:

В России нужно продолжать развивать процессы приватизации. Правительство настроено на развитие рыночных отношений и помощь частному бизнесу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Газпром», «Роснефть» — не государственные компании в полном смысле этого слова, в Сбербанке половина акционеров иностранцы. Нам надо двигаться в направлении приватизации и дальше, мы это делаем», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что процессы приватизации продолжаются исходя из конъюнктуры рынка. Целью правительства глава государства обозначил развитие рыночных отношений и поддержку частного бизнеса.

Ранее Путин заявил, что к 2024 в каждом регионе России надо обеспечить предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Правительство должно избавиться от лишних формальностей и согласований в разных сферах строительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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