Путин выступил за дальнейшую приватизацию в России

Владимир Путин сообщил, что в России развивается приватизация Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нужно продолжать развивать процессы приватизации. Правительство настроено на развитие рыночных отношений и помощь частному бизнесу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Газпром», «Роснефть» — не государственные компании в полном смысле этого слова, в Сбербанке половина акционеров иностранцы. Нам надо двигаться в направлении приватизации и дальше, мы это делаем», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Он отметил, что процессы приватизации продолжаются исходя из конъюнктуры рынка. Целью правительства глава государства обозначил развитие рыночных отношений и поддержку частного бизнеса.

Ранее Путин заявил, что к 2024 в каждом регионе России надо обеспечить предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Правительство должно избавиться от лишних формальностей и согласований в разных сферах строительства.