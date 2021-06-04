Путин дал спецпоручение регионам к 2024 году

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в России требуется обеспечить прозрачные условия для инвесторов Фото:

До 2024 в каждом регионе России надо обеспечить предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«В каждом регионе надо обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Поручение Путина должно быть исполнено к 2024 году.

Власти страны стремятся избавиться от избыточных формальностей и согласований в разных сферах строительства. С 1 сентября почти 4 тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными, добавил Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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