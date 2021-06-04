Путин дал спецпоручение регионам к 2024 году

Владимир Путин заявил, что в России требуется обеспечить прозрачные условия для инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До 2024 в каждом регионе России надо обеспечить предсказуемые и комфортные условия для инвесторов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«В каждом регионе надо обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов», — заявил президент в трансляции телеканала «Россия 24». Поручение Путина должно быть исполнено к 2024 году.

Власти страны стремятся избавиться от избыточных формальностей и согласований в разных сферах строительства. С 1 сентября почти 4 тысячи строительных норм и правил перестанут быть обязательными, добавил Путин.