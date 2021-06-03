Мэр Сургута избавил себя от лишнего повода для гнева губернатора

Глава Сургута Андрей Филатов нашел решение вопроса с паркингом для жителей дома на ул. Захарова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов смог выполнить поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой об открытии подземного паркинга в доме социального использования на улице Ивана Захарова, который застройщик планировал поставить на консервацию. Об этой проблеме жители жаловались главе региона на протяжении года.

«Открыли паркинг, [заместитель главы Сургута] Валерий Фомагин занимался. Сформированы расценки, которые жители ожидали, — сообщил URA.RU Филатов.

Учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук, которая является владельцем паркинга, в разговоре с журналистом агентства подтвердил информацию о том, что договоренности с мэрией и жителями были достигнуты. «Мы открыли паркинг, но договорились о том, что необходимо обеспечить его наполняемость на уровне не ниже 75%. Если осенью эти показатели не будут выполнены, то вопрос о его закрытии снова встанет», — сообщил Сторожук.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО устроила разнос чиновникам мэрии за медленное решение вопроса с парковкой для жителей этого дома. Сургутяне боялись, что с закрытием подземной стоянки ситуация с автотранспортом во дворе станет катастрофичной.