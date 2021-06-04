Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на ПМЭФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин удивился, как активно ему задавали вопросы журналисты в ходе общения на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства признал, что его «затюкали» после того, как пресса поинтересовалась его оценкой задержания в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича.

«Вы нас затюкали вот этими вопросами, и меня, и канцлера [Австрии]. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет. Борется с режимом Лукашенко», — заявил Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».Так он ответил на вопрос модератора Стаса Натанзона об интеграции России и Беларуси.

Ранее 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он летел из Афин в Вильньюс, но самолет совершил экстренную посадку в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту. Также в воздух поднимали истребитель ВВС Беларуси. Министры иностранных дел стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США) возмущены этим происшествием, пишут «Дни.ру».