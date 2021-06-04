Путин обратился к бизнесу из-за слов Белоусова о «нахлобучивании»

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин призвал не обижаться на слова Андрея Белоусова Фото:

Президент РФ Владимир Путин призвал коллег не обижаться на слова первого вице-премьера России Андрея Белоусова, заявившего, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами на ПМЭФ.

«Я прошу коллег не обижаться на Андрея Рэмовича [Белоусова]. Он в дискуссионном запале высказался довольно резко. Дело в том, что конъюнктура изменилась. Отрасль стала получать сверхдоходы и хочет такие же сверхдоходы получать внутри страны. Понять их можно. С другой стороны, это приводит к перекосам в экономике», — прокомментировал Путин слова Белоусова в эфире трансляции телеканала «Россия 24».

Президент отметил, что существует масса способов, чтобы нивелировать такие проблемы. Он предложил перейти к долгосрочным контрактам в области ВПК и строительства.

Вице-премьер Белоусов ранее предлагал свое решение возникшей проблемы. Государство бы могло ввести экспортную либо модифицированную экспортную пошлину, такую как демпфер. Она, по словам Белоусова, способна повлиять на разрыв между внутренними и мировыми ценами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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