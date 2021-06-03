Пермский миллиардер откупился школой от возможных спекуляций

Пермский миллиардер Александр Репин решил передать новую школу городу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р», миллиардер Александр Репин решил передать новую школу в микрорайоне Красные казармы городу. Пресс-секретарь Репина Гюзель Лобанова пояснила URA.RU, что такое решение принято с целью пресечения возможной спекуляции на теме.

«С целью своевременного начала с 1 сентября учебного года 21/22 прошу принять на баланс муниципального образования „город Пермь“ здание средней общеобразовательной школы на 1225 учащихся», — сказано в письме, которое Репин опубликовал на своей странице в Facebook. Письмо адресовано начальнику департамента имущественных отношении пермской мэрии Михаилу Берникову и подписано 1 июня директором «СМУ № 3 Сатурн-Р» Евгением Филимоновым.

В беседе с URA.RU пресс-секретарь миллиардера дополнительно пояснила, что холдинг планирует застройку новой площадки в микрорайоне Чапаевский. Соответственно, чтобы исключить возможную спекуляцию, связанную с затянувшейся передачей школы городу, и принято решение направить подобное письмо в департамент. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что в администрацию такое обращение не поступало.

URA.RU рассказывало, что в конце мая пермяки создали петицию, адресованную главе региона Дмитрию Махонину. Там они требовали передачи школы городу. До этого Репин заявлял о прошедших в его структурах обысках и о вымогательстве взятки. До этого он обвинял экс-губернатора, министра экономразвития РФ Максима Решетникова в давлении.