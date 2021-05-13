В обмен на взятку помощнику Александра Репина обещали решить вопрос с выдачей разрешения на строительство домов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин заявил о вымогательстве у него взятки через помощника. Об этом он рассказал во время пресс-конференции представителям СМИ. Репин отметил, что узнал об этом случайно неделю назад.

По словам Репина, с такой просьбой якобы обратились к начальнику службы безопасности компании «Сатурн-Р». Возможно, таким образом — за плату — хотели решить вопрос о выдаче его компании разрешения на строительство 4-й очереди в микрорайоне «Красные казармы». «Сказали: занеси тридцаточку (30 млн рублей — прим. ред.), и мы примем решение [по 4-й очереди]. Это было сказано моему начальнику службы безопасности, он одновременно мой помощник во многих вещах. На что тот ответил: я к Репину с таким вопросом даже не подойду», — заявил Репин.

При этом он не уточнил, кто и когда именно обратился к представителю «Сатурн-Р» с таким предложением, пояснив лишь, что «речь идет о гордуме Перми». Репин заявил, что ранее у него «уже пытались вымогать деньги, и за это сели [в тюрьму]». Получить оперативный комментарий в пресс-службе думы Перми не удалось, там не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Сейчас одна из компаний бизнесмена, ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», судится с мэрий Перми из-за школы, построенной в «Красных казармах». Мэрия добивается ее передачи в собственность муниципалитета. Бизнесмен же считает, что он не обязан передавать здание городу безвозмездно. Ранее Репин обратился к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой «успокоить жителей микрорайона», которые недовольны тем, что школа до сих пор не открыта.