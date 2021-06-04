Бывший зять Ельцина раскрыл, кто заставил президента уйти с поста

Первого президента России Бориса Ельцина уговорила уйти с поста его дочь — Татьяна Юмашева. Об этом заявил бывший зять Ельцина, экс-супруг Татьяны Юмашевой Алексей Дьяченко.
«Я знаю, что его уговорила уйти Татьяна [Юмашева]. Никто другой не посмел бы даже поговорить на эту тему. Мне кажется, что потом он пожалел об этом решении. Но было поздно», — цитирует Дьяченко «Аргументы недели».
Дьяченко рассказал, что Ельцин не был подвержен сторонним манипуляциям, но дочь «знала его внутренние струны» и старалась быть нужной отцу. Бывший зять Ельцина отметил, что в этом было преимущество Юмашевой перед другими людьми.
Борис Ельцин был первым президентом РФ. Он занял пост летом 1991 года и руководил страной до 31 декабря 1999 года. После него главой государства стал действующий президент России Владимир Путин.
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