Бывший зять Ельцина раскрыл, кто заставил президента уйти с поста

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Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург
Бывший зять Бориса Ельцина считает, что на него повлияла дочь Фото:

Первого президента России Бориса Ельцина уговорила уйти с поста его дочь — Татьяна Юмашева. Об этом заявил бывший зять Ельцина, экс-супруг Татьяны Юмашевой Алексей Дьяченко.

«Я знаю, что его уговорила уйти Татьяна [Юмашева]. Никто другой не посмел бы даже поговорить на эту тему. Мне кажется, что потом он пожалел об этом решении. Но было поздно», — цитирует Дьяченко «Аргументы недели».

Дьяченко рассказал, что Ельцин не был подвержен сторонним манипуляциям, но дочь «знала его внутренние струны» и старалась быть нужной отцу. Бывший зять Ельцина отметил, что в этом было преимущество Юмашевой перед другими людьми.

Борис Ельцин был первым президентом РФ. Он занял пост летом 1991 года и руководил страной до 31 декабря 1999 года. После него главой государства стал действующий президент России Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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