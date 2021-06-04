На конкурс лично пришло более 170 человек «Четвертый канал»

Каждый участник конкурса «Мега-кастинг-шоу» от «Четвертого канала» и ОТВ сможет стать ведущим самой рейтинговой программы — прогноза погоды. Об этом сказала управляющая ОТВ и «Четвертого канала» Элеонора Расулова в разговоре с корреспондентом URA.RU.

На финал «Мега-кастинг-шоу» 4 июня в екатеринбургский ТЦ «Мега» пришли более 170 горожан и жителей Свердловской области, рассказала руководитель холдинга. Такого наплыва участников организаторы не ожидали, потому многие конкурсанты были разочарованы — выступить на сцене удалось только 30 претендентам, несмотря на то, что организаторы на час вышли из запланированного тайминга.

«Как руководитель медиахолдинга я признаю, что мы оказались попросту не готовы к такому количеству участников. Мы не ожидали, что мероприятие вызовет у людей такой интерес. Я рада, что телевидение до сих пор настолько актуально, что наша работа, то, что мы делаем, вызывает такой горячий отклик у людей. Печально, что у многих участников остался по отношению к нам негатив. Чтобы исправить ситуацию я, как руководитель холдинга, гарантирую, что в течение июня, а, возможно, и июля, каждый участник „Мега-кастинг-шоу“ сможет стать ведущим выпуска погоды — самой рейтинговой передачи на любом региональном телеканале», — сказала Расулова.

Руководитель холдинга напомнила, что редакторы программ продолжают набор телеведущих по результатам видеовизитки, Мега-финала и кейса со студии. Победитель будет определен путем телефонного голосования, он и заключит контракт с телеканалом.