04 июня 2021

Собчак публично высмеяла Моргенштерна и его подругу. В конфликт вмешался Нагиев

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Бизнес-форум
Ксения Собчак устроила ссору с Моргенштерном в прямом эфире Фото:

Ведущая церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ» Ксения Собчак язвительно прокомментировала образ и поведение рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) и его подруги Дилары. Видео конфликта выложил telegram-канал портала Super.ru.

Ссора началась с того, что рэпер демонстративно отказался продолжать разговор с ведущей после своей фразы: «Ксения, я буду с тобой разговаривать под камерами только тогда, когда ты мне заплатишь». «Все? Разговор окончен?», — спросила у него Собчак, но Моргенштерн продолжил молчать. «Меня все боятся. Я думала, Моргенштерн — смелый человек. Но нет, на меня его смелости не хватает. А в чем тогда проблема?», — продолжила ведущая.

Далее Собчак рассказала, что ее продюсер пытался договориться с Валеевым об интервью, но тот, якобы, запросил за это пять миллионов рублей. «Теперь мы знаем, за сколько продается Моргенштерн», — отметила она. В ссору вмешался соведущий, Дмитрий Нагиев. «Алишер! А так можно было? Значит так. Собчак! Я с тобой на сцене только если ты мне заплатишь!», — пошутил он. Старик, проси шесть и мы вдвоем порвем эту дрянь», — обратился Нагиев к Моргенштерну. На прощание Собчак негативно высказалась и по поводу подруги рэпера, намекнув, что в ее наряде использованы стразы вместо камней.

На премию Моргенштерн приехал на инвалидной коляске, поскольку находился в больнице (как писали СМИ, у него нашли камни в почках). Рэпер был в экстравагантном костюме, у которого была отрезана нижняя часть и рукава, так что Валеев фактически был полуголый.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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