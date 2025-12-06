В России возвращается мода на челку «штрикход»
Прическа, напоминающая штрихкод была популярная в 90-е
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В России вновь набирает популярность мужская стрижка с ровной прямой челкой, визуально напоминающей штрихкод. Как сообщает telegram-канал Shot, представители поколения зумеров все чаще выбирают именно такой образ, ранее уже пользовавшийся широкой известностью.
«Мода на челку „штрихкод“ возвращается: парни стали чаще делать культовую прическу из нулевых. Новые фанаты челки „штрихкод“ — нынешние зумеры», — сказано в сообщении Shot.
Представители поколения, родившегося в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов, платят за популярную ранее стрижку от 1200 рублей. При этом подчеркивается, что в прошлые годы такая прическа относилась к числу наиболее недорогих.
В барбершопах клиентам дополнительно предлагают специальную укладку, позволяющую фиксировать так называемый «штрихкод» в неизменном положении. Речь идет о разделенной на крупные пряди челке, напоминающей штрихкод, которая, в частности, была широко распространена в 1990‑е годы.
