В России возвращается мода на челку «штрикход»

Прическа, напоминающая штрихкод была популярная в 90-е Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России вновь набирает популярность мужская стрижка с ровной прямой челкой, визуально напоминающей штрихкод. Как сообщает telegram-канал Shot, представители поколения зумеров все чаще выбирают именно такой образ, ранее уже пользовавшийся широкой известностью.

«Мода на челку „штрихкод“ возвращается: парни стали чаще делать культовую прическу из нулевых. Новые фанаты челки „штрихкод“ — нынешние зумеры», — сказано в сообщении Shot.

Представители поколения, родившегося в конце 1990‑х — начале 2000‑х годов, платят за популярную ранее стрижку от 1200 рублей. При этом подчеркивается, что в прошлые годы такая прическа относилась к числу наиболее недорогих.

Продолжение после рекламы