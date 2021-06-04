В правительстве признали зависимость РФ от иностранных продуктов

Российская медицина сильно зависит от импортных яиц, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, для создания высококачественных вакцин требуются яйца, свободные от патогенной микрофлоры (СПФ), но в России их не производят.
«Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное. В том числе для вакцин, применяемых в медицине, и это не только вакцины от коронавируса. У нас этим никто не занимался», — цитирует Данкверта РБК. По его словам, Россельхознадзор планировал производить такие яйца для своего подведомственного института, но в этом не было резона. «Брать на себя за всю страну, чтобы производить для всех, — мы не экономический проект», — пояснил чиновник.
Данкверт пообещал, что дефицита СПФ-яиц, необходимых для производства вакцин, не будет. Даже когда вводилось ограничение на импорт из-за птичьего гриппа, быстрее всего открывались те предприятия, которые производят такие яйца — они используют другую технологию. Данкверт отметил, что страна обязательно должна иметь свое производство СПФ-яиц — но это не входит в задачи Россельхознадзора.
В ноябре 2020 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы и готовой мясной птицеводческой продукции из-за ухудшения обстановки по высокопатогенному гриппу птиц, сообщает «Национальная служба новостей». Однако этот запрет был снят для предприятий из Великобритании.
Ранее Россельхознадзор также ввел запрет на ввоз импортных кормов для животных из США и некоторых стран ЕС. В ведомстве пояснили, что это связано с систематическим выявлением незарегистрованных ГМО-компонентов. В ведомстве заявили, что запрет на ввоз импортных кормов для животных не скажется на доступности товаров, передает Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в