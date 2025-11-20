В ФСБ рассказали о новом методе работы спецслужб Украины

ФСБ призвала россиян быть бдительными в интернете Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские спецслужбы активно применяют искусственный интеллект (ИИ), для создания фальшивых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Об этом предупреждает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Противник создает фейковые аккаунты в социальных сетях, для реалистичности наполняет их фотографиями и видео, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Это позволяет противнику вести более эффективную разведывательную деятельность, а также искать потенциальных исполнителей диверсий и терактов на территории России.

ФСБ призвала россиян быть более бдительными в интернете, особенно при использовании мессенджера Telegram. В ведомстве предупредили, что все лица, которые дадут согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и понесут заслуженное суровое наказание.

