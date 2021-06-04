04 июня 2021

Сечин предрек острый дефицит нефти и газа

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Игорь Сечин полагает, что мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа Фото:

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования отрасли. Об этом сказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас», — заявил Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте форума. По его словам, такая тенденция может привести к истощению ресурсной базы и дефициту ресурсов.

Глава «Роснефти» также отметил, что пандемия COVID-19 привела к укреплению многополярного мира. В качестве примера он привел Китай, который благодаря восстановлению реального сектора экономики смог выйти из кризиса. «Спрос на нефть восстановится по мере вакцинации и снижения воздействия пандемии на экономику», — подытожил он.

Ранее в ОПЕК спрогнозировали дефицит на нефтяном рынке в 2021 году по сравнению с апрельскими ожидаемыми значениями, передает агентство Nation News. В то же время президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна должна избавиться от «нефтяной иглы», пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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