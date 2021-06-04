Россияне должны знать о вакцинах от COVID-19 все, считают вирусологи Александр Чепурнов и Александр Бутенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В России необходимо создать перелом в сознании населения, чтобы люди решились вакцинироваться от коронавируса. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«Я думаю, что в первую очередь надо какой-то перелом создать в сознании населения, потому что, как я понимаю, судя по данным социологов, у нас порядка 50%-60% населения просто не собирается вакцинироваться или не хочет вакцинироваться. Я думаю, тут два момента: надо организовать достаточное количество пунктов вакцинации и иметь необходимое количество вакцины. А дальше создать перелом в понимании населения», — объяснил URA.RU Чепурнов.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что россиянам необходимо предоставить полную информацию о зарегистрированных вакцинах от COVID-19. «Не должно быть, во-первых, недомолвок и непонимашек, особенно с некоторыми вакцинами, про которые много сомнений, а их, тем не менее, уже пытаются всюду использовать для вакцинации. И провести такую разъяснительную работу, которая бы подвигла людей», — отметил вирусолог.

С мнением Александра Чепурнова согласился руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко. «Надо публиковать данные о действии вакцин в любом формате. Через телевидение или интернет, или газетные издания. То есть, такие данные о том, как реально все это происходит. Статистики больше, число привитых, чтобы люди знали и видели понятные цифры, понятные ситуации», — подчеркнул в беседе с URA.RU Бутенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в сентябре иммунизация населения от коронавируса может достигнуть 60%, после чего россияне смогут свободнее совершать поездки за рубеж. Согласно официальным данным, сейчас в РФ привито более 30 миллионов человек, что составляет больше 20% населения.