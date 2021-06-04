04 июня 2021
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В ХМАО граффити о Навальном закрасили менее, чем за час. «Другие проблемы реально так решать?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Надпись, посвященная Алексею Навальному, исчезла менее, чем за час Фото:
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Дело Алексея Навального

На набережной Нижневартовска появилось большое граффити, посвященное оппозиционеру Алексею Навальному. Надпись закрасили менее, чем за час.

«На набережной на месте, где в этом году должно появится новое граффити, появилась огромная надпись „Привет, это Навальный“. Видимо активисты приурочили это к его дню рождения, который был вчера», — говорится в посте instagram-аккаунта «Типичный краб. Нижневартовск».

Менее, чем через час граффити уже было закрашено. «Спустя меньше, чем час, надписи нет. Другие проблемы в городе также оперативно реально решать?» — говорится в сторис аккаунта.

В феврале рабочие Екатеринбурга засыпали снегом надпись «Навальный», которую горожане написали на льду реки Исеть. Надпись просуществовала менее дня.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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