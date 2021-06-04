Надпись, посвященная Алексею Навальному, исчезла менее, чем за час Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На набережной Нижневартовска появилось большое граффити, посвященное оппозиционеру Алексею Навальному. Надпись закрасили менее, чем за час.

«На набережной на месте, где в этом году должно появится новое граффити, появилась огромная надпись „Привет, это Навальный“. Видимо активисты приурочили это к его дню рождения, который был вчера», — говорится в посте instagram-аккаунта «Типичный краб. Нижневартовск».

Менее, чем через час граффити уже было закрашено. «Спустя меньше, чем час, надписи нет. Другие проблемы в городе также оперативно реально решать?» — говорится в сторис аккаунта.

В феврале рабочие Екатеринбурга засыпали снегом надпись «Навальный», которую горожане написали на льду реки Исеть. Надпись просуществовала менее дня.

Фото: скриншот Instagram