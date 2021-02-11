Надпись не просуществовала и дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Двое рабочих на льду городского пруда в Екатеринбурге засыпали снегом надпись «Навальный», которая появилась там 11 февраля. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией.

«Надпись с изображением сердечка появилась вчера днем на льду городского пруда возле Ельцин Центра. Сегодня с утра вышло двое рабочих с лопатами и засыпали не только надпись, но и сердечко. Набережную бы лучше почистили», — уточнил собеседник.

На фотографиях заметно, что надпись не просуществовала и дня. Рабочим удалось засыпать некоторые части надписи, но очертания изначального посыла заметны. Кто именно вышел исправить надпись — неизвестно. При этом набережная рядом с надписью засыпана снегом и не очищена. Это подтверждают видеокадры с места.

Блогера Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января. Блогер прилетел в Россию из Германии, где провел последние полгода. Тем самым он нарушил свой испытательный срок, на котором находился после отбывания условного наказания по делу о мошенничестве. Из-за этого блогеру заменили условный срок на реальный, передает « Федеральное агентство новостей ». В колонии Навальный проведет 2,8 года с учетом ранее отбытого домашнего ареста.