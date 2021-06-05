Сатановский объяснил, что будет с Курилами после слов Путина

Россия не отдаст Японии Курильские острова, уверен Евгений Сатановский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Японцы будут требовать вернуть Курилы, несмотря на то, что не получат эту территорию. Япония является государством, которое «оккупировали» США, поэтому у них будут претензии к России. С таким мнением в беседе с URA.RU выступил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

Ранее Путин ответил на требования Японии вернуть Курильские острова. По его словам, изменения о запрете на отчуждение территории, которые внесли в Конституцию РФ, не означают прекращение диалога по мирному договору с Японией. По словам президента, страны должны выстраивать добрососедские отношения. Япония и Россия спорят о принадлежности Южных Курил с 1945 года, когда острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Недавнее заявление Путина о Курильских островах не изменит политику Японии по этому вопросу, сказал Сатановский. «Ничего не поменяется. Японцы будут требовать Курилы, все остальные будет требовать что-нибудь еще, Украина будет требовать Крым. Японцы великолепно знают, что Курилы они не получат. Японцы великолепно знают, что Курильские острова им не нужны. Ну что они с этими Курилами будут делать? Но Япония не является самостоятельным государством. Япония — это территория, оккупированная Соединенными Штатами, поэтому она будет предъявлять к России массу претензий», — сказал URA.RU Сатановский.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин подтвердил, что заявление Путина не повлияет на ситуацию. «Япония прекрасно понимает, что Курилы ей никто не отдаст. По крайней мере, в ближайшее время. Может власть изменится [в России] или еще что-то. Но никто не говорил, что Японии [сейчас] отдадут острова», — сказал Шипицин URA.RU.