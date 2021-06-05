Экс-посол США предупредил о «воинственном поведении» Путина

Экс-посол США Майкл Макфол считает, что Владимир Путин ведет себя воинственно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не хочет стабильных отношений с Вашингтоном и США нужны ему как враг. Об этом заявил экс-посол США в России и помощник бывшего президента США Барака Обамы Майкл Макфол.

«Судя по его действиям, Путин не хочет стабильных, предсказуемых или нормальных отношений с Вашингтоном. Ему нужны Соединенные Штаты как враг», — написал Макфол в колонке для газеты The Washington Post. Он обратил внимание на недавнее «воинственное поведение» Путина за границей и «растущие репрессии» внутри России.

По его словам, президент США Джо Байден и его команда должны разработать стратегию в области отношений с Россией. Макфол отметил, что в стратегию стоит включить укрепление кибербезопаности США, расширение военного потенциала НАТО, разоблачение российской коррупции на Западе, а также «санкции против российских физических и юридических лиц в ответ на агрессию РФ за рубежом и запуск новых программ поддержки демократических институтов в России и на постсоветском пространстве». Макфол также отметил, что команде Байдена стоит реформировать американское международное вещание после того, как Путин сделал работу СМИ «Радио Свобода» (признано властями РФ иноагентом) на территории России «невозможной».

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Путин рассказал, что планирует обсудить с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию коронавируса. Американская сторона, в свою очередь, намеревается обсудить проблему нарушения прав человека.