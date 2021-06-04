Президент РФ раскрыл, о чем поговорит с Байденом

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с президентом США Джо Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию коронавируса. Об этом президент России рассказал на ПМЭФ.
«Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов, процессах разоружения, борьбе с терроризмом, борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня», — сказал Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Президент отметил, что у России с США нет разногласий. «Это у них есть желание сдерживать развитие России», — считает Путин.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет их первая личная встреча с момента вступления Байдена в должность президента США.
Ранее в МИД РФ сообщили, о чем будут говорить Путин и Байден во время встречи. Замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что президенты обсудят вопросы вооружения и кибербезопасности. Байден заявил, что хочет обсудить с Путиным вопрос о недопустимости нарушений прав человека, пишет «Пятый канал».
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