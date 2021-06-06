Автоюристы: кто из водителей пострадает от скрытого надзора ГИБДД

Сотрудники ДПС смогут проводить скрытые патрули на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители маршрутных такси и инкассаторских автомобилей в первую очередь пострадают от скрытых проверок сотрудников ГИБДД, потому что эти категории чаще нарушают ПДД. Об этом в беседе с URA.RU рассказали автоюристы.

Ранее МВД России опубликовал приказ, в котором указано, что сотрудники ГИБДД могут фиксировать нарушения при проведении скрытого надзора на дорогах. Полицейским разрешается это делать без форменной одежды и цветографических схем на служебных авто. При этом остановить машину и составить протокол такие наряды не имеют права, но могут передать информацию другим экипажам.

Автоюрист и преподаватель автошколы Юрий Панченко уточнил, что скрытых патрулей следует опасаться водителям маршрутных такси и инкассаторам. «Законопослушным водителям боятся нечего. А маршрутчикам придется несладко. Если за ними увяжется негласный патруль, то за одну поездку можно столько штрафов получить, что работать водителем маршрутного такси будет невыгодно. Страшнее маршрутчиков только инкассаторы. Они нарушают больше. Заехать на тротуар, остановиться в неположенном месте — для них это нормально», — поделился с агентством Панченко. Рядовых автомобилистов нововведения также будут дисциплинировать, продолжил собеседник. Поскольку теперь водители будут в каждой машине видеть сотрудников ДПС.

Автоюрист Дмитрий Славнов объяснил, что скрытые патрули не смогут фиксировать все нарушения. Например, новый закон не затронет превышение скорости или не пристегнутый ремень. «Любой житель может фотографировать нарушения, привязать геолокацию, отправить через специальное приложение, чтобы ГИБДД провела проверку. Также и сотрудники ДПС вне работы: они фиксируют нарушение, пишут рапорт и отправляют другим экипажам. Это может быть проезд на красный свет, езда без номеров, нарушение разметки и так далее», — уточнил URA.RU автоюрист.