В МЧС пообещали москвичам резкое изменение погоды

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
При грозе рекомендуют прятаться в кустах Фото:

В Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение. Причина — надвигающаяся гроза и сильные ливни. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за грозы, дождя и порывов ветра до 17 м/с», — передает информацию ведомства сайт «Подмосковье сегодня». Сообщается также и о мерах предосторожности. В период непогоды нужно убрать с балконов вещи. Автомобилистам необходимо ставить свое транспортное средство в гараж или хотя бы припарковать его подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Пешеходам рекомендуется обходить стороной дома с неустойчивой кровлей. При грозе не стоит скрываться под деревом или металлическими конструкциями. Гораздо надежнее спрятаться в кустарниках», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, когда в Москве начнется купальный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что купаться в подмосковных водоемах можно будет уже во второй половине следующей недели, ближе к выходным (12-13 июня).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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