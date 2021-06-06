В Челябинской области подвели итоги выборов

На довыборах в Челябинской области «Единая Россия» взяла 16 мандатов из 18 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На довыборах в органы местного самоуправления в Челябинской области, состоявшихся 6 июня, «Единая Россия» получила 16 мандатов из 18. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Довыборы проходили в советы депутатов Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Чебаркульского и Чесменского районов. Кандидаты от ЕР победили в 16 кампаниях», — сообщили в областной избирательной комиссии.

На довыборах в совет депутатов Серпиевского поселения, где у ЕР не было кандидатов, выборы выиграла самовыдвиженец Татьяна Фархиева. На довыборах в совет депутатов Усть-Багаряка кандидат от ЕР Сабиржан Гизатуллин и кандидат от «Справедливой России» Азамат Мусин набрали одинаковое число голосов. За каждого проголосовал 21 избиратель (48,13%). Здесь выборы состоятся заново.