06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

В Челябинской области подвели итоги выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз политической партии
На довыборах в Челябинской области «Единая Россия» взяла 16 мандатов из 18 Фото:

На довыборах в органы местного самоуправления в Челябинской области, состоявшихся 6 июня, «Единая Россия» получила 16 мандатов из 18. Об этом URA.RU сообщили в облизбиркоме.

«Довыборы проходили в советы депутатов Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Чебаркульского и Чесменского районов. Кандидаты от ЕР победили в 16 кампаниях», — сообщили в областной избирательной комиссии.

На довыборах в совет депутатов Серпиевского поселения, где у ЕР не было кандидатов, выборы выиграла самовыдвиженец Татьяна Фархиева. На довыборах в совет депутатов Усть-Багаряка кандидат от ЕР Сабиржан Гизатуллин и кандидат от «Справедливой России» Азамат Мусин набрали одинаковое число голосов. За каждого проголосовал 21 избиратель (48,13%). Здесь выборы состоятся заново.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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