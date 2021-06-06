06 июня 2021
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В центре Кургана на две недели закроют перекресток

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы КГК по ул. Савельева, Пушкина и М. Горького. Курган, ремонтные работы, ремонт дорог, улица максима горького245
Перекресток улиц Станционной и Кирова будет перекрыт с 9 июня (архивное фото) Фото:

Перекресток улиц Станционной и Кирова в Кургане будет закрыт на две недели с 9 июня. Здесь будут проводиться работы по модернизации водопровода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«Перекресток улицы Станционной и улицы Кирова будет на две недели закрыт для движения в связи с модернизацией сетей водопровода диаметром 200 мм по улице Станционной», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Движение будет перекрыто с 9.00 9 июня до 21.00 22 июня. В компании просят водителей заранее планировать маршрут.

Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят аварии с отключениями воды. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации, сообщало ранее URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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