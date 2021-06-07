СМИ раскрыли схему получения рекордной взятки в Минобороны

Чиновники Минобороны получили взятку в размере 368 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рекордную взятку в размере 368 млн рублей получили чиновники Минобороны, предположительно, от предпринимателя из Санкт-Петербурга Алексея Калитина в обмен на покровительство в госзакупках. Схему махинации раскрыла газета «Коммерсант».

В получении взяток обвиняются экс-начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной, а также трое его подчиненных. «По версии следствия, военные в разы завышали цены на ложки, черпаки, весы и кухни, поставляемые компаниями предполагаемого взяткодателя Алексея Калитина; расторгали контракты с его конкурентами и даже разработали компьютерную программу, чтобы удобнее было вести теневую бухгалтерию», — пишет « Коммерсант ».

В частности, обвиняемые способствовали тому, чтобы государственные тендеры выигрывали подконтрольные Калитину компании, в том числе, контролировали проведения торгов. По второй схеме фирмы бизнесмена сначала указывали минимальные возможные цены на аукционах, а выиграв тендер, согласовывали необходимость дополнительных закупок. В итоге общая сумма контракта повышалась на десятки миллионов рублей. Теневую бухгалтерию военные вели через специально разработанную для этого компьютерную программу. В итоге с 2014 по 2017 год Бережной и его подчиненные получили от Калитина взяток на сумму 368,7 млн рублей.

Пока по уголовному делу о рекордной взятке в оборонном ведомстве получил приговор вынесли только экс-замглаве управления Минобороны РФ по конкурентным процедурам Александру Борувкову. Следствие доказало, что чиновник устранял конкуренцию на торгах питерскому предпринимателю. За превышение полномочий и взяточничество Борувкова приговорили к 6,5 годам колонии и крупный штраф, пишет РАПСИ .