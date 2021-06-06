06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

Убили экс-смотрящего за курганской колонией

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области на улице убили человека Фото:

На улице Шадринска (Курганская область) 6 июня застрелили человека. Информацию об этом опубликовали соцсети. Инсайдеры URA.RU, которые лично знали убитого рассказывают, что раньше он был смотрящим за курганской колонией №1.

Осведомленный источник пояснил, что убитый — Максим Рябов. Около 5 лет назад он освободился из мест лишения свободы. «Там он был смотрящим за колонией. Но после освобождения он отошел от дел. Был законопослушным и не общался с представителями криминала, насколько нам известно. Что могло случиться сейчас выясняем», — уточнил источник.

В соцсетях люди пишут, что убийство произошло прямо на улице. Из чего стреляли, пока неизвестно. В городе был объявлен план перехват. Сотрудники полиции задерживали подозреваемого, который пытался скрыться на автомобиле. Один из местных жителей уточнил, что злоумышленником мог быть спортсмен — звезда пауэрлифтинга. «У него за плечами был не так давно причиненный вред здоровью и уголовное дело, которое закрыли», — пояснил инсайдер. В пресс-службе регионального СУ СК в ближайшее время пообещали прокомментировать факт преступления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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