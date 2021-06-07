Рогозин оправдался за многомиллиардные хищения в «Роскосмосе»

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Глава «Роскосмоса» заявил, что будет бороться с коррупцией в корпорации Фото:

Многомиллиардные хищения при строительстве космодрома «Восточный» были выявлены с подачи курирующего ведомства «Роскосмос». Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее заместителя гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Юрия Росляка освободили от должности. Он курировал стройку космодрома «Восточный», где в течение нескольких лет выявляют многомиллиардные хищения, уточняет телеканал 360.

«Обыватель дальше заголовка не читает, ему по большому счету всё равно, кем инициированы уголовные дела против коррупционеров — следственными органами или следственными органами с подачи самого Роскосмоса. Это важно для нас, поскольку предлагается ложный выбор: молчать о безобразиях прошлых лет и неприемлемых действиях некоторых нынешних коллег, поддерживая иллюзию благоденствия, или продолжать бороться, вычищая отрасль от жулья и бездельников? Я выбрал второе <…>», — отреагировал на коррупционный скандал Рогозин в своем telegram-канале. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что борьба с хищениями внутри госкорпорации будет сопровождаться репутационными рисками.

В прошлом году был арестован руководитель космодрома «Восточный» Роман Бобков, пишет Life. Его подозревают в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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