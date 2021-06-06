Сейчас молодого челябинца разыскивает полиция (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция Челябинска разыскивает молодого человека, избившего пожилого человека в Чурилово с помощью приемов рукопашного боя. Видео инцидента с камеры наблюдения выложили в интернет очевидцы, начало проверки подтвердили URA.RU в городском УМВД.

Судя по еще одному ролику, который предваряет кадры избиения, парень сидел верхом и раскачивал только что установленное ограждение вокруг дома. Пожилой человек сделал ему замечание, после чего вышел за забор. Затем в кадрах видео, появившегося в группе «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВК», молодой человек начинает бить его ногами, используя соответствующие приемы. Пенсионер пытается защититься подобранной палкой. Когда старик поворачивается спиной и уходит, нападающий в прыжке наносит ему удар ногой, валя на асфальт, а потом продолжает избивать уже кулаками.

Хулигана, в свою очередь, сбивают с ног выскочившие из проезжающей легковушки трое молодых людей. Затем, судя по комментариям в группе в «ВК», парня затолкали в машину и куда-то увезли.

«Пока никто в полицию по этому поводу не обращался, но мы начали проверку инцидента. Просим очевидцев и, особенно, потерпевшего выйти на связь и написать заявление, чтобы ускорить расследование», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.