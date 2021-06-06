Курганский СКР разбирается в причинах криминальной разборки

В Шадринске человека убили из огнестрельного оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

СУ СК России по Курганской области возбудили уголовное дело по факту убийства в Шадринске. Накануне там расстреляли экс-смотрящего курганской колонии. О расследовании уголовного дела URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Днем 6 июня в Шадринске, во дворе дома, расположенного по ул. Красноармейская, совершено нападение на местного 37-летнего жителя. Нападавший причинил потерпевшему огнестрельное ранение в область живота, в результате которого мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении», — говорится в релизе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

URA.RU сообщало, что убитый — Максим Рябов. Около 5 лет назад он освободился из мест лишения свободы. Там он был смотрящим за колонией. Но после освобождения, по сведениям инсайдеров, отошел от дел. Был законопослушным и не общался с представителями криминала.