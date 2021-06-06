Сотрудники Кунгурской городской службы спасения (Пермский край) достали из воды тела мужчины и женщины. Оба погибших были обнаружены 3 июня. Женщину достали из реки Сылва, мужчину — из речки Ирень.
«3 июня на пульт оперативного дежурного Кунгурской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС г. Кунгура о том, что из реки Сылва нужно извлечь из воды тело женщины. По прибытию спасатели с использованием моторной лодки, нашли тело женщины и извлекли на берег, тело передано сотрудникам полиции», — сообщают спасатели в своей группе во «Вконтакте».
Чуть позже в это же день спасателям пришлось вытаскивать на берег тело рыбака, рассказал URA.RU сотрудник службы спасения Кунгура Иван Кобелев. Он пояснил, что погибшим оказался мужчина 1952 года рождения.
«Мужчина рыбачил с лодки на реке. Когда вечером он не вернулся домой, жена забила тревогу, пошла его искать. Лодку нашла, но в ней мужчины не было. В итоге водолазы его обнаружили лишь спустя 3-4 дня после пропажи. Тело погибшего было найдено примерно в двух километрах от лодки ниже по течению реки», — рассказал Кобелев. Причина гибели пермяка сейчас устанавливается.
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