06 июня 2021
04 июня 2021

В Пермском крае спасатели достали из воды тела мужчины и женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения спасателей МЧС Курган, спасатели мчс, водолаз
Тела мужчины и женщины были обнаружены в реках Ирень и Сылва (архивное фото) Фото:

Сотрудники Кунгурской городской службы спасения (Пермский край) достали из воды тела мужчины и женщины. Оба погибших были обнаружены 3 июня. Женщину достали из реки Сылва, мужчину — из речки Ирень.

«3 июня на пульт оперативного дежурного Кунгурской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС г. Кунгура о том, что из реки Сылва нужно извлечь из воды тело женщины. По прибытию спасатели с использованием моторной лодки, нашли тело женщины и извлекли на берег, тело передано сотрудникам полиции», — сообщают спасатели в своей группе во «Вконтакте».

Чуть позже в это же день спасателям пришлось вытаскивать на берег тело рыбака, рассказал URA.RU сотрудник службы спасения Кунгура Иван Кобелев. Он пояснил, что погибшим оказался мужчина 1952 года рождения.

«Мужчина рыбачил с лодки на реке. Когда вечером он не вернулся домой, жена забила тревогу, пошла его искать. Лодку нашла, но в ней мужчины не было. В итоге водолазы его обнаружили лишь спустя 3-4 дня после пропажи. Тело погибшего было найдено примерно в двух километрах от лодки ниже по течению реки», — рассказал Кобелев. Причина гибели пермяка сейчас устанавливается.

Кунгурским спасателям дважды за день пришлось доставать из воды тела погибших
Фото:
Тела погибших доставали из рек водолазы
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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