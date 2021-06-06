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В Челябинскую область придут затяжные дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Жителей Челябинской области ждут почти трое суток дождей и гроз Фото:

Теплые и ясные выходные в Челябинской области сменятся дождливыми днями. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Погода испортится уже днем 8 июня, когда на Южном Урале начнутся кратковременные дожди и грозы. При этом, несмотря на облачность, погода останется жаркой — до 27 градусов. Осадки не прекратятся в среду и в четверг: соответственно, дневные температуры 9 и 10 июня будут колебаться в пределах от 19 до 24 градусов.

Позднее всего непогода доберется до столицы региона. В Челябинске дожди ожидаются лишь днем 10 июня. При этом в областном центре все три дня — 8, 9 и 10 июня — будет довольно прохладно: от 17 до 22 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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