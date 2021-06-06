Шесть пчел доставили в Курган из Нижнего Новгорода Фото: Илья Московец © URA.RU

Посылку с живыми пчелами доставила курьерская служба Почты России в Шадринск Курганской области из Нижнего Новгорода. Это первая подобная посылка с начала года, поступившая в регион, сообщили URA.RU в УФПС Курганской области.

«Почтовое отправление было в пути шесть дней и при поступлении на Шадринский курьерский участок оперативно вручено адресату — пчелы приехали домой в течение часа с момента поступления», — рассказали в ведомстве. В посылке находилось шесть пчел. На такие посылки обязательно наносят предупредительные надписи «Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством».

Внутри упаковки между двумя картонными листами закреплено несколько небольших контейнеров, в которых и размещаются насекомые. На коробке сделаны отверстия для поступления внутрь кислорода. В контейнеры также закладывается специальное питание для насекомых. Посылки с пчелами можно отправлять только в теплое время. В Курганской области — с мая по август.

Пчел перевозят в специальных контейнерах, в которые заложено питание для насекомых Фото предоставлено УФПС Курганской области