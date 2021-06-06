06 июня 2021
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В Курганскую область пришла посылка с пчелами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, пчелы, улей
Шесть пчел доставили в Курган из Нижнего Новгорода Фото:

Посылку с живыми пчелами доставила курьерская служба Почты России в Шадринск Курганской области из Нижнего Новгорода. Это первая подобная посылка с начала года, поступившая в регион, сообщили URA.RU в УФПС Курганской области.

«Почтовое отправление было в пути шесть дней и при поступлении на Шадринский курьерский участок оперативно вручено адресату — пчелы приехали домой в течение часа с момента поступления», — рассказали в ведомстве. В посылке находилось шесть пчел. На такие посылки обязательно наносят предупредительные надписи «Осторожно. Пчелы. С ветеринарным свидетельством».

Внутри упаковки между двумя картонными листами закреплено несколько небольших контейнеров, в которых и размещаются насекомые. На коробке сделаны отверстия для поступления внутрь кислорода. В контейнеры также закладывается специальное питание для насекомых. Посылки с пчелами можно отправлять только в теплое время. В Курганской области — с мая по август.

Пчел перевозят в специальных контейнерах, в которые заложено питание для насекомых

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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